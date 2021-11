Plume Le Blanc, 8 décembre 2021, Le Blanc.

Plume Le Blanc

2021-12-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-08

Le Blanc 36300

Sur scène, deux danseuses vêtues de blanc, une musicienne entourée d’instruments, et des sacs de toile qui recèlent une multitude de plumes, cette matière symbole de douceur et de légèreté. Mais attention : avec la plume, tout n’est pas que tendresse ! Car, si on la retourne, voilà en effet qu’elle devient piquante…

Plume, c’est aussi le personnage que l’on va suivre, parcourant le temps et les générations, qui découvre les différentes places que l’on occupe au fil de sa vie.

Au son de la guitare, du xylophone ou du clavier, une atmosphère hypnotique et féerique se dessine et réactive les sens lointains. Un spectacle sensible pour nourrir l’imaginaire des plus petits !

Spectacle danse et musique à partir de 2 ans. De Compagnie Kokeshi.

Durée 30 min.

contact@cc-brennevaldecreuse.fr +33 2 54 28 33 60

@Ernest-Mandap

Le Blanc

