Plume et Pitch : spectacle « petite enfance » Bibliothèque Charlotte Delbo Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 10h45 à 11h15

de 11h30 à 12h00

.Public enfants. gratuit sous condition

Inscription

auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel (nombre de places limité)

1 adulte accompagnant par enfant.

Ce spectacle de la Compagnie Dire Encore, conçu et interprété par Stéphanie Lanoy et Nicolas Mège, invite les enfants à vivre avec Plume et Pitch la rencontre avec le livre.

Plume et Pitch aiment jouer. Ils sont curieux de la vie. Tout ce qui tombe sous leurs mains est matière à explorer, s’amuser, inventer. Ils ne savent pas encore que l’objet inconnu qu’ils vont cette fois rencontrer va leur ouvrir les portes d’un monde encore plus vaste : un livre, et tout commence…

(Spectacle pour les enfants de 18 mois à 5 ans)

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

Contact : +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr

