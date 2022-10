Plume et Feuille La Brède, 5 novembre 2022, La Brède.

Plume et Feuille

2022-11-05 17:00:00 – 2022-11-05

La Brède

Gironde

Théâtre et marionnettes – (Jeune Public 1 an – 4 ans)

Georgette Rossignol, grande amie de la Nature, est la protectrice et mentor du pinson Plumo, cher à son cœur.?Bien protégé dans “son” bel arbre, bercé et nourri, ce petit oiseau refuse de grandir et va pourtant devoir apprendre à chanter, voler et surtout, partager. Lorsque Pirouette la mésange bleue se pose sur l’arbre, Plumo veut tout garder… pour lui tout seul ! Henri le hibou, les lapins farceurs, l’escargot et même le grand arbre vont petit à petit lui faire comprendre que le bonheur est bien plus grand lorsqu’il est partagé.?Une création originale conçue pour les tout-petits

Dans le cadre de Opération Lumière (17° édition)

Programme détaillé sur : www.oplum.fr/progr22/preprog.html

