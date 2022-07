Plume Caen, 5 août 2022, Caen.

Plume

Boulevard Maréchal Juin Parc de la Fossette Caen Calvados Parc de la Fossette Boulevard Maréchal Juin

2022-08-05 – 2022-08-05

Parc de la Fossette Boulevard Maréchal Juin

Caen

Calvados

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Les Rustines de l’ange propose un spectacle de marionnette, théâtre, musique et chant.

Invitation à la rêverie, Plume est un parcours poétique drôle et sensitif. Bulle poétique non narrative inspirée par la douceur, la fragilité et la légèreté de la plume où tout est fait pour rassurer l’enfant. Un cocon organique parsemé d’étoiles où il s’installe confortablement.

Crédit photo : Pascal Burgat

eclatsderue@caen.fr https://caen.fr/eclatsderue2022

Crédit photo : Pascal Burgat

