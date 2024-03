Plumassière Médiathèque Pierre-Amalric Albi, samedi 8 juin 2024.

Plumassière Rencontre – discussion Samedi 8 juin, 15h00 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

Artisan de haute voltige !

Rencontre – discussion avec Valérie Tanfin, artisan d’art plumassière en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Profitez d’un moment privilégié et hors du temps pour entrevoir l’envers du décor du métier de plumassier. Lors de cette conférence, Valérie Tanfin, artisan d’art plumassière, vous invite dans les coulisses de cette profession rare : du monde de la haute couture à celui du music-hall en passant par la création d’oeuvres d’art, elle vous dit tout sur les différentes applications liées à cet artisanat d’art. Découvrez les plumes comme jamais vous ne les avez imaginées et assistez à ce savoir-faire précis et précieux.

Adultes / adolescents.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Entrée libre et gratuite

© Valérie Tanfin