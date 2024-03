Plumas d’ièr e d’uèi – Fabienne Veyrette, Florian Vernet et Bernard Lesfargues, portraits d’une littérature occitane plurielle CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, vendredi 17 mai 2024.

Plumas d’ièr e d’uèi – Fabienne Veyrette, Florian Vernet et Bernard Lesfargues, portraits d’une littérature occitane plurielle Le CIRDOC vous convie à une nouvelle soirée littéraire à la rencontre de trois « plumas » d’hier et d’aujourd’hui : Fabienne Vayrette, Florian Vernet et Bernard Lesfargues. Vendredi 17 mai, 18h30 CIRDÒC – Institut occitan de cultura Entrée gratuite, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T18:30:00+02:00 – 2024-05-17T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T18:30:00+02:00 – 2024-05-17T20:00:00+02:00

Le CIRDOC vous convie à une nouvelle soirée littéraire à la rencontre de trois « plumas » d’hier et d’aujourd’hui.

Florian Vernet ouvrira le bal aux côtés de Fabienne Vayrette. Nous reviendrons sur son dernier ouvrage « Anamorfòsis » (printemps 2024, edicions E… rau !), avant de découvrir la première œuvre éditée de l’autrice gersoise (E víver, avril 2024, Reclams) .

Marie-Jeanne Verny, Silvan Chabaud et Christian Lagarde aborderont ensuite de concert, le parcours littéraire de Bernard Lesfargues à l’occasion de la parution d’un numéro inédit de la revue numérique Plumas dédié à l’auteur en cette année de centenaire.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, 1 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie

