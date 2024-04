PLUiH Mellois en Poitou randonnée pédestre commentée Celles-sur-Belle, samedi 20 avril 2024.

Une randonnée pédestre commentée pour (re)découvrir notre territoire et ses paysages, et penser ensemble leur avenir.

La direction de l’aménagement et de l’habitat s’associe au Pays d’art et

d’histoire Mellois en Poitou pour vous proposer une randonnée pédestre

commentée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat de Mellois en Poitou.

Rendez-vous Place du Rochereau à Celles-sur-Belle le samedi 20 avril

pour un départ en balade dès 14h30.

(Re)découvrons notre territoire et ses paysages pour penser ensemble

leur avenir !

Gratuit durée 2h

Inscription 05 49 29 83 93 ou planification@melloisenpoitou.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20

Place de Rochereau

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine planification@melloisenpoitou.fr

