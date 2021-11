Pargny-Filain Pargny-Filain Aisne, Pargny-Filain « Pluie d’étoiles » le spectacle de cirque nouveau pour fêter Noël à Pargny-Filain ! Pargny-Filain Pargny-Filain Catégories d’évènement: Aisne

Pargny-Filain

« Pluie d’étoiles » le spectacle de cirque nouveau pour fêter Noël à Pargny-Filain ! Pargny-Filain, 10 décembre 2021, Pargny-Filain. « Pluie d’étoiles » le spectacle de cirque nouveau pour fêter Noël à Pargny-Filain ! Pargny-Filain

2021-12-10 – 2021-12-10

Pargny-Filain Aisne Pargny-Filain 12 A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez découvrir « Pluie d’étoiles » le spectacle de cirque nouveau de la Compagnie Isis à Pargny-Filain. » Un petit farceur se joue de la lune ! Les gardiens de celle-ci sauront-ils la protéger des facéties du filou? » Un spectacle de haute voltige qui vous laissera des étoiles pleins les yeux ! Rendez vous sous notre chapiteau ! Restauration sur place – réservation en ligne A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez découvrir « Pluie d’étoiles » le spectacle de cirque nouveau de la Compagnie Isis à Pargny-Filain. » Un petit farceur se joue de la lune ! Les gardiens de celle-ci sauront-ils la protéger des facéties du filou? » Un spectacle de haute voltige qui vous laissera des étoiles pleins les yeux ! Rendez vous sous notre chapiteau ! Restauration sur place – réservation en ligne claire@compagnieisis.fr +33 7 66 74 72 21 https://www.compagnieisis.fr/ A l’occasion des fêtes de fin d’année, venez découvrir « Pluie d’étoiles » le spectacle de cirque nouveau de la Compagnie Isis à Pargny-Filain. » Un petit farceur se joue de la lune ! Les gardiens de celle-ci sauront-ils la protéger des facéties du filou? » Un spectacle de haute voltige qui vous laissera des étoiles pleins les yeux ! Rendez vous sous notre chapiteau ! Restauration sur place – réservation en ligne Cie Isis

Pargny-Filain

dernière mise à jour : 2021-11-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Val de l’Aisne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Pargny-Filain Autres Lieu Pargny-Filain Adresse Ville Pargny-Filain lieuville Pargny-Filain