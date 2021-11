Pluie de Mots Médi@Nice – La Médiathèque de Recquignies, 20 janvier 2022, Recquignies.

Pluie de Mots

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médi@Nice – La Médiathèque de Recquignies

Afin de vivre un moment de bien-être et de détente absolue, ce module artistique et numérique nous offre un voyage sensoriel. Une expérience à vivre de manière intimiste où la douceur des mots va faire appel « à vos 6 sens : sentir, voir, toucher, goûter, entendre… et rêver. » Fabienne Aumont Alors, prenez le temps de vous détendre, d’écouter, de rêver ou de lire quelques textes poétiques… Réalisation : Fabienne Aumont, contribution artistique Ale Casanovas Son et voix : Christophe Lemoine et Fabienne Aumont Conception numérique : David et Gilles Regad

Objet fragile à manipuler avec précaution

Module artistique et numérique pour un voyage sensoriel

Médi@Nice – La Médiathèque de Recquignies Place de Nice 59245 Recquignies Recquignies Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T17:30:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T17:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00