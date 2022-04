Plug and Play : le live Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Plug and Play : le live, 30 avril 2022, . 2022-04-30 Entrée libre

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public Entrée libre Plug & Play est un dispositif d’accompagnement de la pratique amateur pour les musiques amplifiées. Les groupes inscrits dans le dispositif ont accès à un créneau de répétition hebdomadaire au studio de répétition de la Barakason, ils peuvent également être accompagnés dans leur pratique par un enseignant de la Balinière, l’école municipale de musique et de danse de Rezé. 4 à 5 soirées de concerts « Plug&Play : le live » sont organisées dans l’année sur la scène de la Barakason avec un accompagnement technique pour permettre aux groupes de se produire dans des conditions professionnelles. Au programme : – 2 ateliers musiques actuelles de la Balinière- Barbie Club – Groupe du dispositif Plug&Play- Leo Seeger – groupe du dispositif Plug&Play- Dracirts – groupe du dispositif Plug&Play

02 51 70 78 20 https://www.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Age maximum Tout public lieuville Departement Loire-Atlantique

Plug and Play : le live 2022-04-30 was last modified: by Plug and Play : le live 30 avril 2022 Nantes

Loire-Atlantique