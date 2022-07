Festival Mondial’Folk Salle et esplanade Avel Dro Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet

Festival Mondial’Folk Salle et esplanade Avel Dro, 18 août 2022 11:00, Plozévet. Jeudi 18 août, 11h00 Sur place voir billetterie 0660811086

Le Mondial’Folk est un festival international de folklore – musique et danse du monde. Le Mondial’Folk est un festival international de folklore – musique et danse du monde. Pendant 4 jours, de nombreux artistes sont présents à Plozévet, petite commune du pays Bigouden (Bretagne) et de nombreuses animations sont proposées.

Dans la salle Avel dro :

• 1 gala d’avant- première avec la Bretagne et les 4 groupes folkloriques invités

• 4 galas de musique et danse du monde (Roumanie, Rwanda, Provence, États-Unis) Sur l’esplanade de l’Avel Dro, vous pourrez apprécier du jeudi au samedi les différents concerts gratuits proposés par le Mondial’Folk :

Tous les jours en matinée, apéro-découverte avec chaque jour un groupe folklorique different.

Tous les soirs à partir de 18h, vous profiterez des apéros-concerts (Bagad du Haut Pays Bigouden, Cercle Celtique Mederien Penhars, Altavoz Duo, Marche Arrière & The Founous 5, Gabriel Saglio, Yann Honoré, Forrò na Chuva) tout en vous restaurant dans une ambiance conviviale.

Vendredi 19 août à 15h, balade organisée en partenariat avec l’Amicale Plozapied et à 21h, vous vibrerez au son de la musique électro de DJ Mat et Tone Broker!

Dimanche 21 août, Plozévet sera en fête avec des animations gratuites dans le bourg dans la matinée, puis l’Avel Dro sera le lieu de la fête payante avec des concerts sur l’esplanade et des spectacles en salle. Une grande place sera donnée à la Bretagne avec les Boulinerien, le Bagad Glaziked Pouldregad, une initiation danse bretonne avec La Marmithe, l’Amicale des anciens sonneurs du Bagad de Lann Bihoué, le Cercle Celtique Pleon Pavenn, le Cercle Celtique Korollerien Montroulez, Batucalok mais aussi nos invités : la Provence, le Rwanda et la Roumanie.

Pour terminer, Fest Noz gratuit avec La Marmithe, Bafalenn et Klipen ar C’hap!

Venez vous détendre en musique à Plozévet! Salle et esplanade Avel Dro 39bis avenue georges le bail 29710 Plozévet 29710 Plozévet Finistère jeudi 18 août – 11h00 à 23h30

Détails Heure : 11:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Finistère, Plozévet Autres Lieu Salle et esplanade Avel Dro Adresse 39bis avenue georges le bail 29710 Plozévet Ville Plozévet lieuville Salle et esplanade Avel Dro Plozévet Departement Finistère

Salle et esplanade Avel Dro Plozévet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plozevet/

Festival Mondial’Folk Salle et esplanade Avel Dro 2022-08-18 was last modified: by Festival Mondial’Folk Salle et esplanade Avel Dro Salle et esplanade Avel Dro 18 août 2022 11:00 Salle et esplanade Avel Dro Plozévet

Plozévet Finistère