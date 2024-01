Fest Noz Salle Avel Dro Plozévet, samedi 27 janvier 2024.

Fest Noz Salle Avel Dro Plozévet Finistère

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27

Plongez dans l’ambiance festive de ces soirées du Folklore breton et ses danses bretonnes !

Comme chaque année, AWEN, association de danses bretonnes de Plozévet organise son fest noz avec Kantrerien , Deude Hemon, Cavellec Le Dissez.

Venez nombreux danser avec nous dans la bonne humeur et pour le plus grand plaisir de tous !

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

Plozévet 29710 Finistère Bretagne



