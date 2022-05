Tech’Event Technopole Brest Iroise Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Tech’Event Technopole Brest Iroise, 27 février 2020 09:00, Plouzané. Jeudi 27 février 2020, 09h00 Sur place Entrée libre sur inscription via Meetup https://www.meetup.com/fr-FR/TechEvents/events/268535639/ Devenez l’ambassadeur de votre activité en optimisant votr epitch Parler de soi et de son activité de façon claire, synthétique et concrète, tel est l’un des enjeux majeurs pour tout créateur ou créatrice d’entreprise. Je pitche, tu pitches, elle pitche, nous pitchons. Au téléphone, en réunion, dans un réseau, dans une table ronde, devant un client votre prise de parole en public doit être efficace et performante. Or parfois, l’émotion et le trac nous bloquent dans notre démarche. Pourtant, vous devez être constamment l’ambassadeur ou l’ambassadrice de votre activité via votre communication et votre prise de parole. Les thèmes qui seront abordés: 1) Les bonnes questions à se poser avant un pitch : comment s’adapter à son interlocuteur 2) Comment structurer son pitch avec une bonne accroche, une bonne chute, comment le rendre concret et vivant 3) Comment gérer son trac et ses émotions. 4) Les fondamentaux du pitch: l’ancrage, la gestuelle, le sourire et le regard. 5) La voix 38% du message, le Corps 50% Intervenante : Véronique TRUB, coach et formatrice au pitch pour start uppers. Technopole Brest Iroise 525 avenue Alexis de Rochon, Brest 29200 29280 Plouzané Finistère jeudi 27 février 2020 – 09h00 à 11h00

