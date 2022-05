Ouest Startups Tour Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Plouzané

Ouest Startups Tour Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan, 11 décembre 2018 12:30, Plouzané. 11 – 19 décembre 2018 Sur place Gratuit, sur inscription https://urlz.fr/8pWM La saison #5 de Ouest Startups c’est (bientôt) reparti ! Propulsé par la French Tech Brest+, Ouest Startups est un programme de pre-accélération qui doit permettre aux porteurs de projets de passer de l’idéation à un business model clair et cohérent, grâce à 12 workshops pilotés par des spécialistes de l’accompagnement de startups, et soutenus par une équipe de mentors, entrepreneurs confirmés du territoire. En plus de ces 12 workshops, coaching, mise en relation avec l’écosystème numérique, préparation au pitch… seront au programme! Les porteurs de projets seront sélectionnés sur la base de leurs compétences, leur motivation et la pertinence de leur projet. Ouest Startups Saison 5 commencera le 11 mars 2019, mais dès les prochaines semaines nous allons arpenter le territoire pour prêcher la bonne parole, au travers de notre « Ouest Startups Tour »! Vous êtes porteur de projet ou tout simplement curieux et vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif Ouest Startups ? Nous serons donc présents près de chez vous très bientôt (réunions d’information gratuites et non impliquantes) : dates ci dessous. Par ailleurs, nous proposerons aussi des sessions en distanciel (visio) à la carte pour ceux qui ne pourraient se déplacer. Vous n’aurez donc aucune excuse si vous passez à côté ! A Brest (Technopôle) le mardi 11 décembre à 12h30 A Lannion (Technopôle) le mercredi 12 décembre à 12h30 A Quimper (Cantine Numérique) le jeudi 13 décembre à 12h30 A Morlaix (Hôtel de l’Europe – espace coworking) le mardi 18 décembre à 18h30 A Brest (L’annexe de la base) le mercredi 19 décembre à 18h30 Dites nous si vous serez présent(e), en vous inscrivant. Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan 525 Avenue Alexis de Rochon, 29280 Plouzané 29280 Plouzané Finistère mardi 11 décembre 2018 – 12h30 à 13h30

mercredi 12 décembre 2018 – 12h30 à 13h30

jeudi 13 décembre 2018 – 12h30 à 13h30

mardi 18 décembre 2018 – 18h30 à 19h30

mercredi 19 décembre 2018 – 18h30 à 19h30

Détails Heure : 12:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Finistère, Plouzané Autres Lieu Technopôle Brest Iroise - Bâtiment Cap Océan Adresse 525 Avenue Alexis de Rochon, 29280 Plouzané Ville Plouzané lieuville Technopôle Brest Iroise - Bâtiment Cap Océan Plouzané Departement Finistère

Technopôle Brest Iroise - Bâtiment Cap Océan Plouzané Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouzane/

Ouest Startups Tour Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan 2018-12-11 was last modified: by Ouest Startups Tour Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan Technopôle Brest Iroise - Bâtiment Cap Océan 11 décembre 2018 12:30 Plouzané Technopôle Brest Iroise - Bâtiment Cap Océan Plouzané

Plouzané Finistère