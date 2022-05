Ocean Hackathon #4 Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Ocean Hackathon #4 Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan, 11 octobre 2019 09:00, Plouzané. 11 – 13 octobre 2019 Sur place Participez à Ocean hackathon® ! Ocean hackathon est un événement de 48h non-stop pendant lequel des données numériques variées liées à la mer sont mises à disposition d’équipes. Ces équipes vont développer un démonstrateur ou une preuve de concept afin de répondre à un défi déposé par un porteur (personne morale ou physique) en amont. La 4ème édition aura lieu à Brest et en simultané dans d’autres villes de France et au-delà. Date : 11-13 Octobre 2019 Les équipes lauréates de chaque ville viendront ensuite pitcher lors d’un concours final en novembre à Brest (date à préciser). Cette année, l’Ocean Hackathon® s’exporte et aura lieu dans les 9 villes suivantes : Brest (29), porté par le Campus mondial de la mer, Champs-sur-Marne (77), porté par l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques, Cherbourg (50), porté par la Communauté d’Agglomération Le Cotentin, Dinan (22), porté par Dinan Agglomération, La Rochelle (17), porté par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, México, porté par l’Institut Français d’Amérique Latine et l’Ambassade de France au Mexique, Papeete (987), en cours de discussions, Sète (34), porté par Sète Agglopole Méditerranée Toulon (83), porté par TVT Innovation. *Lien d’inscription à venir et lieu à définir * Technopôle Brest Iroise – Bâtiment Cap Océan 525 Avenue Alexis de Rochon, 29280 Plouzané 29280 Plouzané Finistère vendredi 11 octobre 2019 – 09h00 à 00h00

samedi 12 octobre 2019 – 09h00 à 00h00

dimanche 13 octobre 2019 – 09h00 à 00h00

Heure : 09:00 - 00:00

