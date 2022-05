Ateliers de présentation des appels à projets en cours : des opportunités pour vos projets d’innovation Rennes – Concarneau – Rennes – Saint Brieuc – Vannes – Lorient – Lannion Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Ateliers de présentation des appels à projets en cours : des opportunités pour vos projets d’innovation Rennes – Concarneau – Rennes – Saint Brieuc – Vannes – Lorient – Lannion, 10 juillet 2019 08:30, Plouzané. 10 et 11 juillet 2019 Sur place Sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfveAFJZA0G_f3pOOE-9ChX33lpOPEbzt_Ww4akD9vUsEpruw/viewform Ateliers organisés les 10 et 11 juillet, de 8h30 à 10h30, dans chaque ville des 7 technopoles de Bretagne Vous avez une idée de projet innovant et recherchez des partenaires ?Vous souhaitez proposer vos compétences pour intégrer un projet en cours de montage ?Vous souhaitez tester sur le terrain votre innovation ? Les 7Technopoles Bretagne et les acteurs de l’accompagnement des entreprises innovantes vous invitent à un atelier de présentation des appels à projets actuellement ouverts ou ouverts très prochainement : PSPC Régions, Appel à Projets expérimentations numérique de la Région Bretagne, Appels à Projets PME des Pôles, et d’autres opportunités. (Re)découvrez ces appels à projets, rencontrez vos futurs partenaires, échangez avec les acteurs susceptibles de vous accompagner dans le montage de vos projets lors de ce moment d’échanges ! N’hésitez pas à nous faire part de vos projets ou de compétences que vous pourriez apporter dans un projet. Le 10/07 de 8h30 à 10h30 à Brest, Quimper, Rennes et Saint Brieuc Le 11/07 de 8h30 à 10h30 à Vannes, Lorient, Lannion et Rennes Lieu des ateliers : Brest (salle immersive IMT Atlantique),Quimper (salle visio technopole),Rennes (le 10/07 : salle immersive, bâtiment PNRB, Campus de Beaulieu et le 11/07 :salle immersive, bâtiment ETI, Campus de Beaulieu)Saint Brieuc (salle immersive, Campus Mazier)Vannes (salle immersive UBS),Lorient (salle visio technopole)Lannion (salle immersive ENSSAT)Rennes (salle immersive, bâtiment ETI, Campus de Beaulieu) Intéressé(e)? Pour vous inscrire : Rennes – Concarneau – Rennes – Saint Brieuc – Vannes – Lorient – Lannion imt brest 29280 Plouzané Technopôle Brest Iroise Finistère mercredi 10 juillet 2019 – 08h30 à 10h30

