Théâtre d’objets : Celle qui marche loin Centre Culturel François Mitterand Plouzané Catégories d’Évènement: Finistère

Plouzané Théâtre d’objets : Celle qui marche loin Centre Culturel François Mitterand, 17 mai 2023, Plouzané. .

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . .

Centre Culturel François Mitterand Lotissement Castel Nevez

Plouzané 29280 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-04-20 par OT BREST METROPOLE Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouzané Autres Lieu Centre Culturel François Mitterand Adresse Centre Culturel François Mitterand Lotissement Castel Nevez Ville Plouzané Departement Finistère Lieu Ville Centre Culturel François Mitterand Plouzané

Centre Culturel François Mitterand Plouzané Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouzane/

Théâtre d’objets : Celle qui marche loin Centre Culturel François Mitterand 2023-05-17 was last modified: by Théâtre d’objets : Celle qui marche loin Centre Culturel François Mitterand Centre Culturel François Mitterand 17 mai 2023 Centre Culturel François Mitterand Plouzané

Plouzané Finistère