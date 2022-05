Ocean Hackathon® 2020 Enib Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Ocean Hackathon® 2020 Enib, 9 octobre 2020 09:00, Plouzané. 9 – 11 octobre 2020 Sur place Inscriptions à venir via le lien ci-dessous https://www.campusmer.fr/Ocean-Hackathon_-Ocean-Hackathon_-2020-3367-1306-0-0.html 48h non-stop pour développer en équipe un prototype et réfléchir à son usage, le tout à partir de données numériques variées liées à la mer Ocean Hackathon®, c’est 48h non-stop pour développer en équipe un prototype et réfléchir à son usage, le tout à partir de données numériques variées liées à la mer. Un appel à défis est lancé quelques mois avant l’événement pour identifier des projets sur lesquels se positionneront les équipes dans chacune des villes participantes. En 2020, rejoignez l’aventure Ocean Hackathon® en déposant votre défi qui sera développé pendant l’événement dans la ville de votre choix du 9 au 11 octobre 2020. A l’issue du weekend, une équipe sera élue pour participer au concours international de pitchs fin 2020 à Brest et gagnera peut-être l’un des prix offert par nos Ambassadeurs. Enib 945 Avenue du Technopôle, 29280 Plouzané 29280 Plouzané Finistère vendredi 9 octobre 2020 – 09h00 à 20h00

samedi 10 octobre 2020 – 09h00 à 20h00

dimanche 11 octobre 2020 – 09h00 à 20h00

