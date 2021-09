Plourin-lès-Morlaix plourin lès morlaix Finistère, Plourin-lès-Morlaix Le chilien Hector Herrera nous raconte le Chili d’Allende et de Pinochet plourin lès morlaix Plourin-lès-Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Plourin-lès-Morlaix

Le chilien Hector Herrera nous raconte le Chili d’Allende et de Pinochet plourin lès morlaix, 21 septembre 2021 18:00, Plourin-lès-Morlaix. Mardi 21 septembre, 18h00 Sur place entrée libre, pass sanitaire exigé Une conférence, dans le cadre des « mardis de l’éducation populaire » se tiendra le mardi 21 septembre (18 h – salle du Cheval Blanc à Plourin les Morlaix). Le chilien Hector Herrera nous raconte le Chili d’Allende et de Pinochet, la mort de Victor Jara: Une conférence des « mardis de l’éducation populaire » se tiendra le mardi 21 septembre (18 h – salle du Cheval Blanc à Plourin les Morlaix)

Le 11 septembre 1973, le gouvernement chilien (gouvernement de l’Unité Populaire) de Salvador Allende est la cible d’un coup d’état militaire dirigé par le général Augusto Pinochet. Réquisitionné trois jours à la morgue de Santiago du Chili, quelques jours après le coup d’état, le jeune fonctionnaire de l’état civil, Hector Herrera est témoin de la disparition de centaines de cadavres. Un matin parmi les victimes, il découvre le corps du célèbre auteur compositeur Victor Jara, ambassadeur culturel du gouvernement Allende. Pour qu’il ne disparaisse pas comme les autres, Hector, au péril de sa vie, trompe la vigilance de la junte et parvient à rendre son corps à son épouse et à l’enterrer… légalement Après 40 ans d’exil en France, alors que le procès de l’assassinat de Victor Jara est toujours en cours, Hector sort de son silence et revient sur cet acte de désobéissance. Hector sera notre invité ce mardi 21 septembre. Il viendra y témoigner de son histoire, de son vécu au Chili d’Allende et de Pinochet voir du Chili d’aujourd’hui. Cette conférence, après une présentation, débutera par un film durant 1 h (“Victor JARA n° 2547”), film qui sera suivi par un débat. Attention : compte-tenu de la réglementation, nous serons tenus de vérifier le “passe sanitaire” des personnes voulant assister à la Conférence. Un pot de l’amitié offert sera par la section du PCF Pays de Morlaix plourin lès morlaix Salle du cheval blanc rue tanguy pringent 29600 Plourin-lès-Morlaix Finistère mardi 21 septembre – 18h00 à 21h00

Détails Heure : 18:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Finistère, Plourin-lès-Morlaix Autres Lieu plourin lès morlaix Adresse Salle du cheval blanc rue tanguy pringent Ville Plourin-lès-Morlaix lieuville plourin lès morlaix Plourin-lès-Morlaix