Finistère Plourin-lès-Morlaix . Le Tro Menez Are propose chaque année, sur un thème et dans une commune différente, plusieurs circuits de randonnées pour tous profils de marcheurs. Certains circuits sont même pensés spécialement pour poussettes et joëllettes ; tous sont jalonnés de panneaux touristiques bilingues français / breton. Les points de ravitaillement et le bourg de la commune d’accueil sont animés (musique, théâtre, marché, restauration, illustration du thème de l’année…) Le Tro Menez Are est organisé par les parents d’élèves de l’école Diwan de Commana afin de la financer. Plus d’informations sur www.tromenezare.bzh contact@tromenezare.bzh http://www.tromenezare.bzh/ Plourin-lès-Morlaix

