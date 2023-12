Plounévez en fête : championnat du monde d’arrachage d’échalotes Plounévez-Lochrist, 6 juillet 2024, Plounévez-Lochrist.

Plounévez-Lochrist Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

Le Comité d’Animations vous concocte une journée et une soirée made in BZH!

L’après-midi aura lieu le 5ème championnat du monde d’arrachage d’échalottes, qui sera accompagné d’activités diverses et variées pour satisfaire petits et grands et mettre en avant notre terroir! Buvette et restauration sur place!

Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne



