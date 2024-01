Soirée cabaret Philippines Plounévez-Lochrist, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17 20:20:00

fin : 2024-02-17

Comme tous les ans en début d’année, l’association « Culture et Loisirs » organise sa soirée cabaret : . Cette année, nous vous emmènerons à la découverte des Philippines. Pendant et après le repas, l’ambiance musicale sera assurée par un groupe de danseuses et de chanteuses en costume qui vous fera partager les réjouissances des traditions. Tout est réuni pour donner à cette soirée un charme inoubliable, féérique, entraînant puisque la soirée se terminera en dansant et en chantant ! PLACES LIMITEES. Tarifs : 30 € par personne (repas + spectacle).

Le repas sera assuré par une Plounévézienne d’origine philippine, gérante de la société « Lutong Bahay » (spécialités asiatiques). L’apéritif sous forme de buffet est offert par l’association.

Vous trouverez des bulletins d’inscription à la bibliothèque et dans différents commerces de Plounévez-Lochrist . Bulletins de réservation à déposer dans le hall de la bibliothèque durant

les heures d’ouverture dans la boîte aux lettres réservée à cet usage jusqu’au 07/02/2024. enseignements : 06.75.14.49.93 ou 06.32.13.41.61.

Salle inisan

Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne



