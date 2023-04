Séjour Plounéour trez : A la découverte d’activités nautiques Plounéour-Trez – Rêves de Mer, 3 Rue Saint-Pierre, 29890 Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-Plages Catégories d’Évènement: Finistère

Séjour Plounéour trez : A la découverte d’activités nautiques Plounéour-Trez – Rêves de Mer, 3 Rue Saint-Pierre, 29890 Plounéour-Brignogan-plages, 10 juillet 2023, Plounéour-Brignogan-Plages. Séjour Plounéour trez : A la découverte d’activités nautiques 10 – 14 juillet Plounéour-Trez – Rêves de Mer, 3 Rue Saint-Pierre, 29890 Plounéour-Brignogan-plages Séjour coûtant par enfant et facturer aux familles selon le quotient familial, le reste à charge étant pris à hauteur de 80 % dans le cadre du dispositif des colos apprenantes et 20 % par la structure organisatrice. Pendant cinq jours, les enfants vont pouvoir découvrir les joies de la nature et du sport, dans un environnement naturel, à travers des activités ludiques et adaptés à leurs âges. Trois activités seront consacrées aux sports nautiques par la pratique du kayak; du char à voile ainsi que du paddle et seront encadrées par des animateurs qualifiés. Le séjour sera rythmé par différents temps de vie en collectivité, de découvertes et de promenades, dans ce cadre naturel exceptionnel. Plounéour-Trez – Rêves de Mer, 3 Rue Saint-Pierre, 29890 Plounéour-Brignogan-plages 3 Rue Saint-Pierre, 29890 Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-Plages 29890 Plounéour-Trez Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « poleenfance.afrplouarzel@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

