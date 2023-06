Découverte du khöömii des Touvas de Mongolie par Batsükh Dorj Abbaye du Relec Plounéour-Ménez, 21 juillet 2023 14:00, Plounéour-Ménez.

Découverte du khöömii des Touvas de Mongolie par Batsükh Dorj Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Vendredi 21 juillet, 14h00

Atelier de pratique musicale de 3h ouvert à aux chanteurs et chanteuses de tous niveaux, à l’Abbaye du Relec, Plounéour-Menez (29). En partenariat avec le festival Arrée Voce. Vendredi 21 juillet, 14h00 1

En partenariat avec les chemin du Patrimoine en Finistère, dans le cadre du festival Arrée Voce.

PUBLIC

Ouvert aux chanteurs et chanteuses de tous niveaux

Saviez-vous que tout le monde est capable de sortir plusieurs sons avec une seule voix ? Un khöömiich (diphoneur ou diphoneuse) peut, à lui ou elle seul(e), émettre un bourdon vocal et réaliser simultanément une mélodie d’harmoniques entourée de diverses résonances. Cette acrobatie de la voix semble virtuose, mais elle est accessible à tous si on nous en donne les clés. Cette pratique, si elle est assidue, peut apporter sur le long terme : une augmentation des capacités respiratoire, une écoute des fréquences les plus subtiles, plus de justesse, de la confiance en soi, enfin un grand plaisir vibratoire.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Pour aborder la technique du khöömii dans sa globalité et sa diversité, Johanni Curtet sera accompagné par le soliste touva Batsükh Dorj. Seront abordés des exercices de musculation des lèvres, de la langue, une gestion particulière du souffle, un contrôle du son avec et sans diphonie, un enrichissement du timbre vocal, la recherche d’un timbre guttural, ainsi qu’un travail de l’écoute et de la pensée musicale dans une perspective touva et mongole. Avec cette méthode, chacun peut repartir avec un bagage lui permettant de développer l’art du khöömii sérieusement, en restant au plus près de la pratique traditionnelle.

PROGRAMME DE L’ATELIER

LES INTERVENANTS

Batsükh est né en 1990 sur la commune de Tsengel, dans la province de Bayan-Ölgii en Mongolie. Initié par Papizan Badar, il apprend le khöömei avec son frère ainé Bütemj, et à l’écoute des enregistrements. Il développe sa pratique à Touva au côté des fameux diphoneurs des ensembles Alash et Chirgilchin. Il maîtrise plusieurs techniques de khöömei, en styles mongol et touva : khöömei (chant diphonique pressé), sygyt (khöömei sifflé), kargyraa (khöömei profond), ezengileer, borbagnadyr ; le jeu de la vièle igil et du luth toshpuluur. Batsükh participe à de nombreux festivals et concours des arts traditionnels, ainsi qu’aux concours nationaux et régionaux de khöömei.

Johanni Curtet est musicien, ethnomusicologue, pédagogue du chant diphonique et producteur. Formé d’abord par Trân Quang Hai, son apprentissage traditionnel lui vient de D. Tserendavaa dans les steppes de l’Altaï, et B. Odsüren à l’Université des arts et de la culture d’Oulan-Bator. Il enseigne actuellement le khöömii pour la Philharmonie de Paris, et vient d’ouvrir en 2020 un premier cursus en Occident avec l’Institut International des Musiques du Monde à Aubagne.

RENSEIGNEMENTS

Dates : vendredi 21 juillet 2023

Lieu : Abbaye du Relec, 29410 Plounéour-Menez

Horaires : 14h – 17h

Effectif maximum : 20 participant·es

Coût pédagogique : 30€ Vous pouvez bénéficier du tarif réduit pour le concert du soir au festival Le Plancher du Monde en contactant la billetterie du festival

INSCRIPTION

Inscriptions dans la limite des places disponibles :

manon.riouat@drom-kba.eu / 06 77 45 34 91

BATSÜKH DORJ EN CONCERT

Jeudi 20 juillet – 17h : Domaine de Menez-Meur (Hanvec). En partenariat avec le parc naturel régional d’Armorique

Samedi 22 juillet – 20h : à Arrée Voce Abbaye du Relec (Plounéour-Menez)

Abbaye du Relec Le Relec, Plouénour-Ménez Plounéour-Ménez 29410 Finistère