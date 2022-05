Bernard Marie Collet : exposition de peinture “Luxuriances” Galerie Reg’Arts, 3 juillet 2020 15:00, Plounéour-Brignogan-Plages.

3 juillet – 30 août 2020 Sur place Entrée libre, du mardi au dimanche de 15h à 18h30 0687903625

La galerie REG’ARTS expose les peintures de Bernard M. Collet sur le thème de la luxuriance tropicale

“LUXURIANCES”

La Galerie REG’ARTS expose une cinquantaine de peintures et dessins de Bernard Marie Collet sur le thème de la luxuriance tropicale.

Le peintre expose ci-dessous les clés de son travail :

Être fidèle à la nature, de la figuration à l’abstraction

“Familier de la végétation apaisée des paysages d’île-de-France, ému par celle plus austère des landes bretonnes, amoureux des garrigues sèches et parfumées de la Méditerranée, je fus bouleversé, lors d’un séjour aux Antilles, par l’exubérance, la luxuriance de la flore tropicale. Foisonnements, superpositions, formes inconnues des feuilles, couleurs extrêmes et variété du dessin des fleurs exotiques qui, comme des oiseaux multicolores, réjouissent le vert des palmes.

J’ai fait de longues promenades dans l’épaisseur chaude et humide de ces forêts encore primitives, sur les flancs épais du volcan, sous la voûte des vastes bananeraies où le soleil joue entre les palmes géantes. J’ai dessiné au pied des arbres immenses aux troncs de contreforts de cathédrale, les feuillages mouillés, les mousses profondes, les fleurs éclatantes ou les fruits monstrueux…tout devenait un défi. De retour à l’atelier, j’ai repris les formes et couleurs de cette nature puissante comme le vocabulaire d’une langue nouvelle pour organiser la surface de la toile sous une forme presque abstraite : obliques de l’inclinaison des palmes, treillis plus ou moins serré des branches et racines, sinuosité des lianes, poussées colorées de fleurs ou de fruits ici ou là, et souvent le bleu du ciel ou de l’eau et le jaune du soleil.

Ma peinture se veut ainsi une représentation du réel en même temps qu’une simple présentation d’un plan coloré abstrait. Abstraction et figuration sont comme mes deux jambes de peintre. Et boiter, est inévitable, je m’appuie tantôt plus sur une jambe que sur l’autre. C ’est pour moi source de diversité, d’aventures, de renouvellement, voire de découverte.”

Bernard M. Collet

Galerie Reg’Arts 3bis avenue du général de Gaulle. 29890 BRIGNOGAN-PLAGES 29890 Plounéour-Brignogan-Plages Brignogan-Plages Finistère

