Ploumoguer Ferme de messouflin Finistère, Ploumoguer Fest-noz Nonozdu avec STARTIJENN, PLANTEC et ALPHONSE Ferme de messouflin Ploumoguer Catégories d’évènement: Finistère

Ploumoguer

Fest-noz Nonozdu avec STARTIJENN, PLANTEC et ALPHONSE Ferme de messouflin, 16 octobre 2021 20:30, Ploumoguer. Samedi 16 octobre, 20h30 Sur place 10€ préventes sur helloasso.com https://fb.me/e/1kQEtAr8H Fest-noz Nonozdu avec STARTIJENN, PLANTEC et ALPHONSE Fest-noz Nonozdu avec STARTIJENN, PLANTEC et ALPHONSE. Bar et crêpes sur place. Passe sanitaires obligatoire Ferme de messouflin Messouflin 29810 Ploumoguer Finistère samedi 16 octobre – 20h30 à 01h29

Détails Time: 20:30 - 01:29 Catégories d’évènement: Finistère, Ploumoguer Autres Lieu Ferme de messouflin Adresse Messouflin Ville Ploumoguer lieuville Ferme de messouflin Ploumoguer