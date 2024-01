Trail de l’Ankou Ploumilliau, dimanche 28 janvier 2024.

Trail de l’Ankou Ploumilliau Côtes-d’Armor

Début : 2024-01-28 09:00:00

fin : 2024-01-28 13:00:00

Courses nature de 7.5 et 14 kms sur les terres d’une grande célébrité millautaise : j’ai nommé l’Ankou !

Parcours 7.5 kms accessible à tous et parcours 14 kms pour les plus agguéri(e)s.

Départ et arrivée à Ploumilliau avec des sentiers traversant les communes de Tréduder et Saint Michel en Grève.

Un parcours entre terre et mer (la vue mer est réservée à ceux qui s’aligneront sur le 14 kms ; un tel point de vue ça se mérite !) sur lequel vous devrez regarder où vous mettez les pieds tout en surveillant vos arrières des fois que l’Ankou se lance à vos trousses …

Courses au profit d’associations caritatives : « Les Rêves d’Emmy » « Au bonheur d’Erwan » « En quête d’un sourire »

Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne



