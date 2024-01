Battle de breakdance Salle des fêtes de Ploumagoar Ploumagoar, samedi 3 février 2024.

Battle de breakdance Salle des fêtes de Ploumagoar Ploumagoar Samedi 3 février, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-03 14:00

Fin : 2024-02-03 17:00

Un après-midi artistico-sportif où vont venir s’affronter plusieurs duo au cours d’un impitoyable battle de breakdance Samedi 3 février, 14h00 1

Le battle devient discipline Olympique en 2024 !

Avec la complicité du Studio Danse de Guingamp, sous l’oeil avisé de 3 jurés, plusieurs duos vont venir s’affronter pour un moment aussi sportif qu’artistique !

Salle des fêtes de Ploumagoar Rue de la Poste, 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor