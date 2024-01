(re)FLEXIONS PloumExpo Ploumagoar, samedi 3 février 2024.

(re)FLEXIONS PloumExpo Ploumagoar 3 février – 2 mars

Début : 2024-02-03 14:30

Fin : 2024-03-02 18:00

Exposition de Chloé Ruchon – détournement de matériel sportif 3 février – 2 mars 1

Dans le cadre des Olympiades culturelles, Place au sport à Ploumagoar !

Venez découvrir une exposition de l’artiste Chloé Ruchon, qui détourne matériel sportif et symboles de victoires pour s’interroger sur l’importance de la réussite, tant sur le terrain sportifs que social.

PloumExpo rue Kergillouard 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor