Évènement BD 2020 / Exposition Toupoil, la BD-Nature des enfants à la Médiathèque de Ploumagoar (22) Ploumagoar, 26 octobre 2020 16:00, Ploumagoar. 26 octobre – 14 novembre 2020 Sur place Entrée libre https://www.toupoil.com/, 02 96 44 11 02 Dans le cadre de BD 2020, la Médiathèque de Ploumagoar présente une exposition d’originaux (crayonnés, couleurs, noirs, etc…) autour de la série BD jeunesse Toupoil Toupoil est une bande dessinée animalière créée par Serge Monfort . Le chien Toupoil expose au travers de chaque album la situation actuelle de la faune sauvage européenne. Il est le guide du jeune lecteur, invité à découvrir la Nature à travers ses aventures. Un documentaire de quelques pages en fin d’album réalise une synthèse de l’animal rencontré par Toupoil.

L'exposition présente scénario, story-board, crayonnés, noirs et couleurs et montre comment se construit une BD… et plus particulièrement une aventure de Toupoil.

Ploumagoar
2, rue des écoles
22970 Ploumagoar
Côtes-d'Armor

lundi 26 octobre 2020 – 16h00 à 19h00

mardi 27 octobre 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 28 octobre 2020 – 10h00 à 19h00

vendredi 30 octobre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 31 octobre 2020 – 10h00 à 16h30

lundi 2 novembre 2020 – 16h00 à 19h00

mardi 3 novembre 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 4 novembre 2020 – 10h00 à 19h00

vendredi 6 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 7 novembre 2020 – 10h00 à 16h00

lundi 9 novembre 2020 – 16h00 à 19h00

mardi 10 novembre 2020 – 16h00 à 19h00

mercredi 11 novembre 2020 – 10h00 à 19h00

vendredi 13 novembre 2020 – 14h00 à 19h00

samedi 14 novembre 2020 – 10h00 à 16h30 Éditions Crayon Vert

