Serge Monfort dédicacera sa série BD-Nature Jeunesse TOUPOIL à la Médiathèque de Ploumagoar (22). Médiathèque de Ploumagoar, 16 octobre 2021 10:00, Ploumagoar. Samedi 16 octobre, 10h00 Sur place Entrée libre 02 96 44 11 02 Serge Monfort, auteur BD, dédicacera les quatre albums parus de sa série TOUPOIL, pour les enfants de 6-8 ans, passionnés de BD et de Nature. TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité.

Cette signature sera réalisée dans le cadre de l’exposition de planches originales consacrée à cette série BD pour enfants. Médiathèque de Ploumagoar 2, rue des écoles, 22970 PLOUMAGOAR, Côtes d’Armor 22970 Ploumagoar Côtes-d’Armor samedi 16 octobre – 10h00 à 16h00 ®Éditions Crayon Vert

