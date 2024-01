Exposition – Les coulisses de l’exploit Foyer de vie Roger Legrand Ploumagoar, vendredi 19 janvier 2024.

Exposition – Les coulisses de l’exploit Foyer de vie Roger Legrand Ploumagoar 19 janvier – 3 février

Début : 2024-01-19 14:30

Fin : 2024-02-03 17:30

En partenariat avec l’Imagerie, centre d’art de Lannion spécialisé dans la photographie, et en clin d’œil aux Jeux Olympiques de cet été, une exposition photo sur le thème du sport, Les coulisses de l’exploit, se tient au foyer de vie Roger Legrand jusqu’au 3 février. Accompagné-e-s par une médiatrice culturelle, découvrez comment les sports ont inspiré seize photographes internationaux : le terrain de jeu, l’uniforme, le corps et le mouvement sont autant de thématiques à retrouver dans leurs œuvres.

Foyer de vie Roger Legrand 28 Rue Kergillouard, 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor