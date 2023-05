Cabaret Cyclette – Manège à pédale musical Complexe sportif Raymong Guillou – Ploumagoar, 3 juin 2023 14:00, .

Ça tourne, ça chante et ça enchante ! Avec Le Cabaret’Cyclette, naviguez entre rêverie et poésie … Spectacle familial et convivial pour petits et grands. Samedi 3 juin, 14h00 1

Un manège à vélo, pour enfants, entraîné par les grands !

Dans le cadre de l’inauguration du Complexe sportif Raymond Guillou de Ploumagoar.

Ça tourne et ça roule, ça conte et ça raconte, ça rythme et ça swing.

Doté de quatre animaux en bois, ce joli carrousel est entraîné par un vélo.

Dans une ambiance conviviale de comptines et de chansons, ce manège à énergie 100?% musculaire ravira les enfants à partir de 18 mois.

Les enfants, préparez-vous à tourner, et les adultes à pédaler ?!

Complexe sportif Raymong Guillou – Ploumagoar 2, rue Parc Rouzes Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor