Plouk(s) Théâtre de la Verrière, 25 février 2022, Lille.

Plouk(s)

du vendredi 25 février au samedi 26 février à Théâtre de la Verrière

PLOUK(S) création librement inspirée du recueil Plouk Town de Ian Monk et de l’histoire de Salah Oudjane Création 2022 de la Compagnie j’ai tué mon bouc en coproduction avec le Théâtre de la Verrière. PLOUK(S) est une fresque sociale qui dépeint les récits fictifs mais inspirés par le réel d’habitants d’un quartier populaire qui subissent les conséquences directes et indirectes d’un projet de réhabilitation. Entre les maisons qui disparaissent, les immeubles qui s’effacent, entre nostalgie et résistance, leur réunion dans le café de Salah est l’occasion de faire entendre leurs voix, leurs vies, leurs histoires tout en se remémorant les souvenirs d’un passé pas si lointain : celui du plein emploi, des usines qui font battre le coeur des villes et des quartiers, des joies et des peines, des amours et des regrets. Le comptoir comme témoin et le jukebox comme chef d’orchestre de ces moments de vie où l’on s’écharpe, où l’on s’étreint, et d’où naissent ces questions essentielles : faut-il vivre dans le passé, le renier, l’inscrire dans un avenir ? Mise en scène Louis Berthélémy. Collaboration artistique Morgane Grandjean. Distribution Mael Besnard, Ahmed Hammadi Chassin, Kenza Lagnaoui, Louise Legendre, Emma Meunier, Neil Adam Mohammedi, Edouard Penaud. Scénographie Suzanne Barbaud. Costumes Pauline Juille. Lumières Felix Depautex. Réalisation sonore Wilfrid Connell, Stéphanie Gibert, Simon Péneau. Administration, production et communication Fanny Deffarges, Paul Emile Skler, Jade Brageot. Habillage Augustine Salmain Partenaires : Production compagnie J’ai tué mon bouc. Coproduction Théâtre de la Verrière, La Barcarolle EPCC. Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, du Département du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille, du Théâtre du Soleil. Avec le soutien technique du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre national

14/12/8€

Le comptoir comme témoin, le jukebox comme chef d’orchestre de ces moments de vie où l’on s’écharpe, et d’où naissent ces questions faut-il vivre dans le passé, le renier, l’inscrire dans un avenir ?

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T22:00:00;2022-02-26T19:00:00 2022-02-26T21:00:00