**Mardi 22 février à 14h et 19h** **Mercredi 23 février à 20h** **Durée : 2h** **Théâtre documentaire de comptoir** **Pour tout le monde dès 14 ans** **En partenariat et au Théâtre de l’Oiseau Mouche** **28 avenue des Nations Unies, Roubaix** **accès : métro ligne 2 station Eurotéléport | bus : L4 et L8 station Hommelet** PLOUK(S) est une pièce de théâtre qui dépeint la vie d’un quartier. Un peu comme le vôtre, un peu comme le quartier de l’Union. Un quartier populaire du Nord de la France, anciennement ouvrier, déserté par les industriels. La rencontre de ces habitant.e.s dans un café, un peu comme le vôtre, comme chez Salah. Un café perdu au beau milieu d’un terrain vague, d’une mémoire. PLOUK(S) c’est : la destruction d’un lieu, la perte d’un patrimoine, qui brouille la mémoire. La mémoire vivante d’une résistance des petits face aux grands, des enfants d’ouvriers, des hommes et des femmes. Distribution : Mise en scène, assemblage et écriture : Louis Berthélémy ; Collaboration artistique : Morgane Grandjean ; Interprétation : Mohamed Belhadjine, Maël Besnard, Ahmed Hammadi Chassin, Edouard Penaud, May Hilaire, Kenza Lagnaoui, Louise Legendre et Florence Mazot ; Lumière : Félix Depautex ; Son : Stéphanie Gibert ; Scénographie: Suzanne Barbaud ; Costumes : Pauline Juille : Administration et production : Fanny Deffarges Coproduction : EPCC La Barcarolle de Saint-Omer, Théâtre de la Verrière de Lille Soutiens : Département du Pas-de-Calais, Le Théâtre du Soleil à Paris, Ville de Lille – Maisons Folies – Flow, Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, l’Arrêt Création – Pôle Culturel en milieu rural de Fléchin. En cours : Ville de Lille, Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France. Participation artistique : Jeune Théâtre National de Paris. Infos et billetterie : [[contact@oiseau-mouche.org](mailto:contact@oiseau-mouche.org)](mailto:contact@oiseau-mouche.org) 03 20 65 96 50 Le spectacle PLOUK(S) sera aussi joué au Théâtre de la Verrière à Lille : vendredi 25 février à 14h30 et 19h et samedi 26 Février à 20h.

