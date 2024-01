Cours de cuisine sur La Butte La Butte Plouider, vendredi 1 mars 2024.

Cours de cuisine sur La Butte La Butte Plouider Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-01 13:00:00

Pour tous les gourmets et gourmands, venez participer à nos cours de cuisine avec nos chefs Loïc et Benjamin !

Entre partage et passion, c’est un moment convivial qui vous attend.

Les cours se déroulent en groupe de 8 personnes maximum afin de favoriser les échanges et de garantir la personnalisation de la formation. Le cours parent-enfant est accessible pour un maximum de 6 adultes, chacun accompagné d’un enfant âgé de 8 ans et plus).

Vous y apprendrez les techniques et les astuces pour préparer des plats dignes d’un restaurant gastronomique. Ces cours sont ouverts à tous, débutants comme connaisseurs.

Voici les dates et les thèmes abordés :

– 28 février : Goûter enfant-parent (Madeleines, Guimauve, Tigrés, Cookies, Pains Suisse) inscription valable pour 1 parent et 1 enfant dans la limite de 6 adultes et 6 enfants

– 1 mars : La fermentation (Lactofermentation, Yaourt végétal, Déshydratation)

– 15 mars : Les Saint-Jacques (Coquilles Saint-Jacques dans la coque, réduction de barbes)

– 29 mars : Le chocolat (Réalisations autour du chocolat sur le thème de Pâques)

Réservation sur notre site internet via le module de réservation de La Table, notre restaurant gastronomique, à la date du cours souhaité.

Si le nombre de participants minimum (5 personnes) n’est pas atteint, nous nous laissons le droit d’annuler le cours 48h avant.

La Butte 12 rue de la Mer

Plouider 29260 Finistère Bretagne info@labutte.fr



