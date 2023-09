Une journée pour des écoliers du Mali Salle municipale l’Hermine Bd Laënnec PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Plouha Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plouha Une journée pour des écoliers du Mali Salle municipale l’Hermine Bd Laënnec PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Plouha, 30 septembre 2023 14:00, Plouha. Une journée pour des écoliers du Mali Salle municipale l’Hermine Bd Laënnec PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Plouha Samedi 30 septembre, 14h00, 16h30 Journée festive culturelle et solidaire : rencontres , échanges , partagés autour de nombreux animations Samedi 30 septembre, 14h00, 16h30 1 Une journée festive, culturelle et solidaire

Un concert à 20h30 Bretagne/Mali (Myrdhin /Imarhan Timbuktu)

Projection du film Twist à Bamako

Conférence avec un film documentaire sur écoles communautaires au Mali

Séances contes

Repas plats Afrique de l’Ouest

Exposition / artisanat touareg

Thé/pâtisseries Salle municipale l’Hermine Bd Laënnec PLOUHA 22580 Côtes d’Armor PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Plouha 22580 Côtes-d’Armor Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Salle municipale l’Hermine Bd Laënnec PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Adresse PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Ville Plouha Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Salle municipale l’Hermine Bd Laënnec PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Plouha

Salle municipale l’Hermine Bd Laënnec PLOUHA 22580 Côtes d’Armor Plouha Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/