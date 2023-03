EMGAV : soirée Cinéma Salle l’Hermine Plouha, 19 avril 2023 20:30, Plouha.

Saïgon pendant les années 1950 une jeune domestique devient un membre important de la famille qui l’a embauchée.La vieille servante l’initie aux gestes rituels.Mùi va grandir et découvrir l’amour Mercredi 19 avril, 20h30 1

Ce premier film de Tran Anh Hung se divise en deux parts.

La premiere époque nous plonge dans la ville de Saigon en 1951. Mui une jeune fillette de 10 ans arrive dans une maison assez respectable afin de devenir servante et aider la vieille Ti l’autre domestique.

La famille quelle doit servir se compose de 6 membres : La grand mère, qui a perdu son époux très jeune et qui passe ses journée entre prière et souvenirs. Le père son fils qui a épousé la mère lui a donné 3 fils. On découvre un univers paisible ou la nature emplit la bande son de ses grillons et grenouilles. La petite Mui se livre au travail avec application sous les conseils de Ti.

Cette découverte se fait lentement tout comme le rythme du film très contemplatif. On apprendra que la mère a perdu une fille qui aurait aujourd’hui l’age de Mui qui va se substituer à cette absence.

La deuxieme partie nous montre Mui à 20 ans qui sert désormais un Compositeur de piano, fillancé à une jolie jeune femme amoureuse, pétillante et résolument moderne. Très vite on perçoit l’attrait qu’exerce Mui sur son employeur. C’est aussi pour Mui l’âge de l’éveil des sentiments et l’on comprend qu’elle aussi n’est pas indiférente à cet homme.

Autour de ces deux chapitres, le réalisateur a voulu montrer la condition de la femme au Vietnam sous l’emprise sociale de la servitude. Celle de la mère envers un mari qui ne l’aime plus, celle de Mui résignée par son statut mais qui n’en souffre nullement.

La suite 10 ans après nous replonge dans cette représentation de la servitude mais avec un élément nouveau qui apparait : celui de l’amour que lui voue son un homme. Celui ci délaissé par sa fillancée s’attache à éduquer Mui. Lui apprenant à lire puis à écrire. On trouve donc une émancipation de Mui qui quitte la servitude de ses taches pour s’engouffrer dans celle de l’amour.

Mais au dela de ces deux figures, c’est sur l’esthetique visuelle, sonore, tactile, et olfactive que j’aimerais m’attarder un peu.

Derriere cette oeuvre simple et belle comme une galerie de photographie, L’auteur réussit à nous séduire, à nous subjuguer même alors qu’il ne se passe que peu de choses dans le fond. Il parvient toutefois à y placer son méssage en une double figure de style (servitude et amour)

Mais quelle maitrîse scenique dans les regards, les silences, les frottements tout est carresses et volupté. Cette oeuvre nous immerge totalement dans l’univers sensitif de son auteur.

Écrit par Silence (sens critique)

Salle l’Hermine Plouha 9 Av. Laennec, 22580 Plouha Plouha 22580 Côtes-d’Armor

