Salle l’Hermine Plouha 9 Av. Laennec, 22580 Plouha Plouha 22580 Côtes-d’Armor

**Soirée Irlandaise**

**18h-19h** : Diapo conférence sur les «[ peintures murales » de Belfast](https://muralsirlandedunord.over-blog.com/)

**20h30 *****_:_** [**_Hunger_**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Hunger_(film,_2008)) **_– drame historique de Steeve McQueen -2008 –

*_****22h** : Session musicale irlandaise assurée par un ensemble traditionnel

Dans les années 1970, des prisonniers de l’IRA et de l’INLA mènent une grève de l’hygiène à la prison de Maze en Irlande du Nord. Cette action a pour but de faire reconnaître par le gouvernement britannique un statut politique à leur détention. Le rapport de force qui s’accentue encore quand Bobby Sands, meneur du mouvement, décide d’entamer une grève de la faim en 1981.

Prison de Maze, Irlande du Nord, 1981. Raymond Lohan est surveillant, affecté au sinistre Quartier H, celui des prisonniers politiques de l’IRA qui ont entamé le « Blanket and No-Wash Protest » pour témoigner leur colère.

Le jeune Davey Gillen, qui vient d’être incarcéré, refuse de porter l’uniforme car il ne se considère pas comme un criminel de droit commun. Rejoignant le mouvement du Blanket Protest, il partage une cellule répugnante avec Gerry Campbell, autre détenu politique, qui lui montre comment communiquer avec l’extérieur grâce au leader Bobby Sands.

Lorsque la direction de la prison propose aux détenus des vêtements civils, une émeute éclate. La violence fait tache d’huile et plus aucun gardien de prison n’est désormais en sécurité. Raymond Lohan est abattu d’une balle dans la tête.

Bobby Sands s’entretient alors avec le père Dominic Moran. Il lui annonce qu’il s’apprête à entamer une nouvelle grève de la faim afin d’obtenir un statut à part pour les prisonniers politiques de l’IRA.