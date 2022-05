Plouguern’ludik Plouguerneau, 24 juillet 2022, Plouguerneau.

Plouguern’ludik Rue du Colombier Espace culturel Armorica Plouguerneau

2022-07-24 – 2022-07-24 Rue du Colombier Espace culturel Armorica

Plouguerneau Finistère Plouguerneau

Le succès des éditions précédentes a conforté l’association Légende de trains à renouveler ce moment de rencontre entre le public et les passionnés de miniatures, heureux de présenter leurs créations.

Depuis 2021, le salon s’est élargi à d’autres attractions, notamment des jeux, des escapes games, de la création en 3D, des constructions d’avions au laser, etc… Et a pris le nom de “PLOUGUERN’LUDIK”.

Le succès de l’édition 2021 a été très important, malgré les contraintes dues au covid et nous présenterons cette année une quarantaine de stands et d’animations diverses . Nos exposants viennent de Bretagne mais aussi de toute la France.

Seront présentés des circuits de trains, de véhicules civils et militaires, de lego, des dioramas, des figurines, des bateaux, un circuit de voitures radiocommandées, une très grande maquette du Tour de France, des ateliers de fabrication d’avions en découpe laser, etc…

Les enfants pourront participer, avec les animateurs, à des ateliers, des jeux, notamment avec BABY’SIT EVENEMENT. Quatre associations animeront des jeux sur table pour petits et grands.

Il y aura donc des activités et des présentations pour tout public !

Les circuits de trains feront, comme d’habitude, le plaisir des adeptes de tous âges.

La salle Armorica mise gracieusement à la disposition de l’association par la municipalité, est suffisamment grande pour accueillir un public nombreux dans de bonnes conditions de visite. De larges allées permettront de circuler et de stationner devant les stands en toute tranquillité. Les exposants se feront un plaisir, comme à chaque fois, de commenter leurs créations.

Le tarif d’entrée est de 3€ (inchangé depuis 5 ans) et c’et gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés.

Les horaires sont les suivants : samedi 23 juillet de 13h à 18h et le dimanche 24 juillet de 10h à 18h.

Pendant ces journées, vous pourrez assister au spectacle son et lumière de Légende de trains (à 100m à pieds). Le tarif est de 5€ et c’est gratuit pour les moins de 6 ans.

+33 6 70 36 52 38

Rue du Colombier Espace culturel Armorica Plouguerneau

