Balade guidée à la découverte du patrimoine Dimanche 17 septembre, 09h30 Plouguerneau – le Zorn Rendez-vous à 9h30 – Plage du Zorn / Distance 6 km

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre 2023, l’association Plouguerneau d’hier et d’aujourd’hui (PHA) propose une balade découverte à partir de la plage du Zorn sur le GR34 puis au gré du patrimoine : Kerizoc (vestiges des dernières guerres), Chapel-Christ et son jeu de boules (Kilhoù Koz Bro Bagan ), la fontaine Sainte Claire, la motte féodale de Kastell al Lez …..

un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la balade

Plouguerneau – le Zorn Zorn, 29880, Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne https://plouguerneau.bzh/circuits-randonnee/ La plage du Zorn est une très belle anse de sable blanc et fin.

En levant les yeux, on peut lire dans la falaise l’histoire des variations du climat et donc du niveau de la mer depuis trois millions d’années (plage fossile).

Trois moulins étaient construits sur le ruisseau qui débouche sur la plage à gauche du parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA)