Diogène Productions et la Ville de Plouguerneauen accord avec Little Bros (L-R-20-2120) présentent ce concert Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent droit au coeur! Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you. N° téléphone accès PMR : 02.98.47.94.54 Fills Monkey

ARMORICA PLOUGUERNEAU 1 rue Colombier Finistère

