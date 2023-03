Démonstration de céramique Plougrescant, 30 mars 2023, Plougrescant.

Démonstration de céramique 30 mars – 2 avril Plougrescant

Au cours des 4 jours d’ouverture, je travaillerai dans mon atelier et vous pourrez assister aux différentes étapes de la réalisation d’une ou plusieurs pièces de céramique en raku nu :

– Réalisation de la pièce en terre chamottée

– Polissage de la pièce avec l’engobe de porcelaine

– Après première cuisson, émaillage de la pièce

– Une cuisson raku est programmée pour le samedi 1er avril à 16h. Ouverture du four à 1000° et enfumage.

D’autres créateurs exposeront avec moi dans l’espace de vente de l’atelier.

Plougrescant 41 Hent Sant Gonery 22820 Plougrescant Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 02 61 84 »}, {« type »: « email », « value »: « baillon.dominique@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.dominiquebaillon.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Atelierplouartsterre/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T13:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Céramique Poterie

Dominique Baillon