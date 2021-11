Lannion Lannion 22820, Lannion Plougrescant : Du Castel au safran du Large Lannion Lannion Catégories d’évènement: 22820

Lannion

Plougrescant : Du Castel au safran du Large Lannion, 5 novembre 2021, Lannion. Plougrescant : Du Castel au safran du Large Port du Castel Le Castel Lannion

2021-11-05 09:30:00 – 2021-11-05 12:00:00 Port du Castel Le Castel

Lannion 22820 Sur une boucle pédestre de3km environ, je vous invite à découvrir l’estuaire du Jaudy, les îles, les huîtres, la pêche locale ? Nous irons à la rencontre d’une productrice de safran qui nous dévoilera les caprices de cette petite plate aux saveurs dorées.

Prévoir une tenue vestimentaire adéquate en fonction de la météo RESERVATION OBLIGATOIRE – PRESTATION ASSUREE A PARTIR DE 5 PERSONNES Port du Castel Le Castel Lannion

