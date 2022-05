The Red Folks en concert à Plougrescan (22) Café Ar Vag Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

The Red Folks en concert à Plougrescan (22) Café Ar Vag, 25 juillet 2020 18:30, Plougrescant. Samedi 25 juillet 2020, 18h30 Sur place Entrée Libre En avant-goût de leur album “Tales & Wanderings”, The Red Folks part à la conquête de la Bretagne et ses églises… A écouter “Tales & Wanderings” leur 1er album qui sortira en novembre prochain, on pourrait croire The Red Folks tout droit sorti des brumes irlandaises avec leur univers folk mâtinée d’indie pop. Multipliant les instruments et sonorités, du hautbois au tambour de chaman en passant la flûte traversière, un choeur gospel ou un harmonium indien, pour ne pas restreindre son imaginaire musical, le trio, d’emblée, trace un chemin original, singulier, dans le monde de la folk et fait couler sur nous une douce pluie musicale porteuse de belles émotions et de puissants frissons. Café Ar Vag 58 Hent Sant Gonéry, 22820 Plougrescant 22820 Plougrescant Kergrist Côtes-d’Armor samedi 25 juillet 2020 – 18h30 à 20h30

