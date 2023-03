Concert de Man Foo Tits Plougonven Plougonven Catégories d’Évènement: Finistère

Plougonven

Concert de Man Foo Tits, 1 avril 2023, Plougonven Plougonven. Concert de Man Foo Tits Le Kermeur Plougonven Finistère

2023-04-01 – 2023-04-01 Plougonven

Finistère Plougonven . Personne n’ a vu venir le duo Brestois parce que personne ne les attendait. Et soudain, il y eut l’uppercut Bouffeur de Cheese, suivi d’une tournée internationale d’une cinquantaine de dates.

Un grand shoot dans la fourmilière trop tranquille et formatée du hip-hop français.

Depuis, il faut compter avec les Man Foo Tits, composé de Lord Wimpy et de Prince J.

Restauration sur place http://www.penkaled.lekermeur.org/ Plougonven

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougonven Autres Lieu Plougonven Adresse Le Kermeur Plougonven Finistère Ville Plougonven Plougonven Departement Finistère Tarif Lieu Ville Plougonven

Plougonven Plougonven Plougonven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougonven plougonven/

Concert de Man Foo Tits 2023-04-01 was last modified: by Concert de Man Foo Tits Plougonven 1 avril 2023 finistère Le Kermeur Plougonven Finistère Plougonven

Plougonven Plougonven Finistère