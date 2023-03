La Littorale Saint-Mathieu Bertheaume Plougonvelin Catégories d’Évènement: Finistère

2023-06-11 08:30:00 – 2023-06-11 19:00:00

Finistère . Envie de vous joindre à la première fête pédestre du Finistère ? Le 11 juin, 2 500 personnes sont attendues à La Littorale Saint-Mathieu Bertheaume, un événement solidaire proposant courses nature, randonnées côtières et familiales. Benoît Carpentier, champion du monde de Stand up paddle, sera le parrain de cette 15ème édition ! Au programme, parmi les trésors de Plougonvelin :

* 2 courses nature de 10 et 16 km

* 3 randonnées côtières de 9, 15 et 21 km

* Une balade historique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale : 6 km

* Une marche aquatique : 400 m

* Des courses enfants à partir de 14h30 Votre participation permettra à l’association La Littorale d’aider l’association Les Amitiés d’Armor à acquérir des poignées connectées pour équiper trois unités Alzheimer. Alors courons, marchons, en musique… Des animations seront proposées tout au long de la journée. +33 6 85 06 80 32 http://www.lalittorale-iroise.fr/ Plougonvelin

