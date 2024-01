Spectacle Don Quichotte rue du stade Plougonvelin, dimanche 18 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18

Le Grand Ballet de Kiev. Don Quichotte propose au spectateur de se plonger dans une Espagne festive et colorée.

Représenté pour la première fois au Théâtre Bolchoï de Moscou, inspiré du roman de Cervantès, Don Quichotte est l’une des œuvres majeures de l’histoire de la danse classique.

Le ballet mêle étroitement le destin du fameux pourfendeur de moulins à vent à ceux de la charmante Kitri et de son jeune amoureux Basile. Le père de la jeune fille veut la marier à un noble fortuné et précipite les deux amants dans une histoire riche en aventures et en quiproquos. La pantomime est délicieuse et le spectacle décline tout ce que la danse académique a de plus brillant.

La musique du compositeur autrichien Léon Minkus, alterne mélodies aériennes et ensembles hispanisants, le tout traversé par une énergie bouillonnante d’inspiration, joyeuse et entraînante.

Avec Don Quichotte, nous sommes dans l’âge d’or du ballet classique.

rue du stade Espace Kéraudy

rue du stade Espace Kéraudy

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne



