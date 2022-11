Atelier-Débat : comment encourager et accompagner l’engagement citoyen aujourd’hui ? Espace Frézier Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Renaissance Finistère a pour ambition de favoriser le débat sur des sujets de société , et pour ce 18 novembre, le thème est : comment encourager et accompagner l’engagement citoyen aujourd’hui ? La France est une démocratie avec de grandes possibilités d’engagements. Les formes, les modalités de ces engagements sont multiples : l’engagement citoyen, l’engagement associatif, l’engagement en entreprise, mais aussi l’engagement encouragé par des dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics « le service civique », « les entreprises s’engagent » mais encore le “Contrat Engagement Jeune”.

La crise sanitaire a entraîné des conséquences lourdes sur notre société et tout particulièrement sur notre jeunesse, et pourtant il faut noter l’importance de leur capacité de mobilisation sur des sujets cruciaux, comme l’écologie.

Citoyennes, citoyens, engagés associatifs, dirigeants d’entreprise, Renaissance vous invite à partager vos idées et vos expériences sur le sujet de l’engagement, quels constats, quels changements souhaitons-nous apporter à la société ?

Ensemble, en la présence de Laurence Gauthier, auteur d’un traité sur l’exercice de la citoyenneté : « Faire République dans tous les territoires » , et d’intervenants engagés dans le département, rejoignez-nous sur ce temps d’échange dans le Finistère nord à Plougastel-Daoulas Espace Frézier Plougastel-Daoulas 29470 Plougastel-Daoulas Finistère vendredi 18 novembre – 19h00 à 21h30

