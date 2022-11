Plougasnou s’anime à Noël : marché de Noël et crèche vivante Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

2022-12-17 – 2022-12-18

Finistère Noël à Plougasnou : La plus belle crèche vivante du Finistère au cœur du plus beau marché de Noël de la région ! L’association « Plougasnou s’anime Noël » vous propose des festivités pour chanter, partager, s’émerveiller, rêver, espérer, jouer… Une symphonie de verbes qui met en musique l’esprit de Noël ! Nous vous invitons à découvrir la crèche vivante dont nous avons renouvelé les costumes en 2018, et découvrir comment le « Marché de Noël de Plougasnou » se transforme, d’année en année, pour le plaisir des petits et des grands ! Le marché de Noël ouvrira ses portes le 17 décembre à 14h. Un cœur de village animé et illuminé ! Les chalets envahissent le centre bourg jusqu’au 18 décembre à 20h, où 22 artisans et exposants proposent des idées cadeaux et des délices gourmands. Programme à venir, en attendant voici celui de l’année dernière : Crèche vivante animée samedi et dimanche de 17h à 19h par une quinzaine de figurants costumés, sans oublier les animaux, mais également le mage qui explique aux enfants la symbolique de la Nativité, et offre au public présent, de magnifiques récits traditionnels de Noël. Animations :

– Parade lumineuse de 12 animaux féeriques le samedi et le dimanche de 17h à 20h

– Les petits accordéonistes de Plougasnou jouent pour Noël le samedi à 15h à l’église

– Concert de la chorale Musika (60 choristes) le dimanche à 15h à l’église

– Photos avec le Père Noël et distribution de bonbons

– Tombola

– Maquillage pour les enfants et les jeunes

– Atelier déco et pâtisseries avec les Mères Noël : confection de couronnes et décors de bonbons sur les gâteaux Restauration sur place : crêpes, galettes, vin chaud, soupes, châtaignes grillées…

